Vanheusden maakt goed debuut: "Uiteraard wil ik blijven, maar..."

Geen slechte première voor Zinho Vanheusden bij de Rode Duivels. De verdediger stond stevig tegen de snelle spitsen van Ivoorkust. Een paar schoonheidsfoutjes, maar zelf was hij best tevreden.

Vanheusden was wel kritisch voor zichzelf. "Het was even aanpassen, maar het liep wel goed. Ik weet dat ik nog beter kan, maar dat is voor de toekomst", blikte hij al vooruit. "Ik ben heel fier om voor mijn familie en vrienden gespeeld te hebben."

Het verschil met de beloftenploeg was wel groot. "Er is sowieso meer kwaliteit hier. De intensiteit op training was heel wat hoger. Het tempo was echt wel aanpassen. Maar eens je het onder de knie hebt, gaat het wel."

En nu spelen zijn ploegmaats van de nationale beloften een belangrijke interland vanavond tegen Wales. Eentje waar hij dus niet bij zal zijn. "Ik zal heel teleurgesteld zijn als ze verliezen, want ik wil echt naar dat EK. Maar ik heb alle vertrouwen in hen. Of ik liever bij de Rode Duivels wil blijven? UIteraard wil ik blijven, maar de match tegen Moldavië is ook heel belangrijk voor mij."