Thomas Vermaelen verliest met Vissel Kobe na spectaculaire wedstrijd

Thomas Vermaelen heeft dit weekend niet kunnen winnen in de Japanse competitie. Zijn ploeg, Vissel Kobe, verloor met 4-3 van Kashiwa Reysol. Vermaelen stond de hele wedstrijd op het veld.

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Kashiwa Reysol. Met nog een half uur te spelen stond de thuisploeg namelijk al 4-0 voor. Toch werd het nog even spannend, want Vissel Kobe kwam nog terug tot 4-3. Onder meer Andres Iniesta kon een doelpunt meepikken via een strafschop.

Verder kwam de ploeg van Thomas Vermaelen echter niet meer. Onze landgenoot stond de hele wedstrijd op het veld. Door deze nederlaag staat Vissel Kobe nu op de tiende plaats in de competitie.