Zelfs zonder hun leiders maken jonge Duivels veel indruk: "Nooit schrik gehad"

Jacky Mathijssen moest het met de beloften zien te stellen zonder enkele sterkhouders tegen Wales. En toch maakten de U21 de nodige indruk.

Met Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers en Mile Svilar had Jacky Mathijssen heel wat ervaring waar hij tegen Wales niet kon op rekenen.

En toch deden de Belgen het prima, met een duidelijke zege tegen de Welshmen tot gevolg. Coach Mathijssen was nooit bevreesd.

Geen schrik

"Ik heb geen twijfels gehad. Iedereen was klaar om te spelen in mijn ogen. We hebben drie-vier goede doelmannen, Faes en Bataille weten hoe ons systeem werkt en Touba toonde dat hij klaar is om de plek in te nemen achterin indien nodig. Hij had ook het ritme."

"Het ontbrak ons aan leiders en aan grote talenten, maar ik had dus geen vrees. Iedereen die speelde heeft bewezen dat ze in zo'n belangrijke match kunnen presteren."