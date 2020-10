Na zeven jaar eindelijk titularis bij Essevee: "Nu spelen ze me er niet meer uit"

Zeven jaar bij dezelfde club en daarin enkel een half jaar als titularis gespeeld... Louis Bostyn maakte het mee, maar de West-Vlaamse reus bleef de club wel trouw. Nu wordt hij daarvoor beloond, want hij krijgt volop zijn kans.

Bostyn was begin dit seizoen nog derde keuze achter Sammy Bossut en Eike Bansen. Maar Bossyt werd hard geraakt aan het hoofd en Bansen ging een paar keer in de fout tegen Club Brugge. Sindsdien staat hij in doel en die plaats wil hij niet meer afgeven.

“Ik ben 27 geworden en mag geen eeuwige belofte blijven”, zegt hij in HLN. “Twee jaar geleden kende ik mijn sterkste periode, met die Europese campagne. Toen stond ik een klein half jaar in doel. Tot Sammy terugkeerde uit blessure. Eruit gezet worden was toen best een klap, ja, dat is voor niemand leuk. Maar er is maar één plaats onder de lat, hé."

"Ik besef dat Sammy ook nu nog eens alles op alles zal zetten om terug te keren, en Eike Bansen legt zich ook niet zomaar neer bij de situatie. Maar het moment is toch stilaan daar voor mij om te zeggen: ze spelen me er niet meer uit."