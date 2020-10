Luuk de Jong vervangt geschorste Depay bij Nederland in Nations League

Als Nederland nog door wilt gaan naar de finaleronde van de Nations League, kan het zondag maar best winnen op het veld van Bosnië-Herzegovina. Dat moet zonder Memphis Depay gebeuren want de aanvaller van Lyon is geschorst. Luuk de Jong vervangt hem.

Het is nog maar de vraag hoe die wissel van bondscoach Frank de Boer zal uitpakken aangezien Depay en De Jong twee compleet verschillende types zijn. De Jong is meer een stille man die dodelijk is in de box terwijl Depay meer als valse negen speelt.

Verder kan Nederland wel op volle sterkte aantreden in Zenica, op uitzondering van de geblesseerde De Ligt. Van Dijk vormt samen met Stefan de Vrij het centrale duo achterin. Centraal op het middenveld is er geen plaats voor Donny van de Beek, wel voor Marten de Roon. Steven Bergwijn werd niet geselecteerd wegens niet fit, de jonge Donyell Malen vervangt hem op de flank.

Italië is leider in de groep van Nederland met 4 punten. De Italianen spelen later op zondag nog in en tegen Polen. Oranje en Polen hebben 3 punten, Bosnië slechts 1. Bij de Bosniërs start Dzeko op de bank, Pjanic speelt wel.