Tweevoudig CL-winnaar legt uit wat hij in België te zoeken heeft: "Vaak waren de trainingen lastiger dan de matchen"

Iedereen moet toch even grote ogen getrokken hebben toen ze lazen dat de Braziliaan Adriano bij Eupen getekend had? De man won vier Spaanse titels, twee Champions League-trofeeën, twee UEFA-cups... Maar voor de back is het kwestie van zijn ervaring door te geven.

Met afstand de speler met de grootste prijzenkast in België, maar toch geen sterallures... "Ik had echt zin in een nieuw avontuur. Ik wilde graag voetballen in een goeie competitie, op een competitief niveau. En ik wilde vooral alles wat ik in mijn carrière heb meegemaakt aan jonge voetballers kunnen doorgeven", vertelt hij in Het Nieuwsblad. En ervaring heeft hij in overvloed. "Ik heb mogen trainen en spelen met de beste voetballers ter wereld. Ik heb gespeeld in een van de beste ploegen van Barcelona aller tijden. Lionel Messi, Luis Suarez­, Neymar, Alexis Sanchez, Andres Iniesta. Kun je je dat voorstellen? Vaak waren de trainingen lastiger dan de wedstrijden. Daar heb ik zó veel van geleerd. Die ervaring wil ik hier aan de jonge gasten proberen meegeven.”