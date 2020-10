De Belgische link bij IJsland: "Ik vond het een compliment toen Vanhaezebrouck me een matennaaier noemde"

Zo maken ze ze niet meer... Arnar Vidarsson was in zijn tijd als voetballer in België niet de meest geliefde middenvelder. Maar daar trok de huidige analist van Extra Time en technisch directeur van IJsland zich niets van aan.

Na een match tegen Anderlecht zei hij in een interview 'Who the fuck is Zetterberg?'. “Dat hebben journalisten ervan gemaakt", lacht hij in Het Nieuwsblad. "Je bent jong, je vliegt en je zegt iets. So what? Ik heb altijd hard moeten vechten. Toen ik matennaaier werd genoemd, onder meer door Vanhaezebrouck, vond ik dat het grootst mogelijke compliment. Dat wilde zeggen dat ze van mij verloren hebben, dat ik in hun weg stond.”

Hij is tegenwoordig ook geen fan van de VAR. “Ik was geen vuile speler. Wel geniepig. Als je tien keer in kopduel gaat en je krijgt tien keer net ervoor een duwtje, dan word je ambetant. Die schaarse keren dat ik een zware fout beging, was het verdiend. Davy De Beule heb ik zes weken in de lappenmand gesjot met een knietje in de rug. Hij had dat verdiend. Hij verliet Lokeren voor AA Gent. Ik deed dat voor de supporters van Lokeren."