De Slimste voetballer ter Wereld: kan Hans Vanaken het wél waarmaken en Jelle Vossen verbeteren?

Voetballers en De Slimste mens ter Wereld? Dat is tot op heden nog geen al te geniaal huwelijk gebleken. Hans Vanaken krijgt een nieuwe kans om het waar te maken namens de voetballers.

Vorig jaar hield Jelle Vossen het vier afleveringen vol, waarin hij telkens werd afgetroefd door Lieven Scheire. Daardoor kon hij nét geen finaleweken spelen.

Maar Vossen is met zijn vier afleveringen wel veruit de beste voetballer of ex-voetballer ooit, want vele anderen vlogen er al in hun eerste aflevering uit.

Strijdveld

Enkel Bob Peeters (2006), Wesley Sonck (2013, dit seizoen een herkansing voor hem) en Frank Boeckx (2018) overleefden een aflevering. Het lijstje (ex-)voetballers die er meteen uitgingen is (veel) langer:

* Geert De Vlieger werd er in 2004 meteen uitgespeeld door Leen Demaré en Ivan De Vadder

* In 2008 lag Olivier Deschacht er bij zijn eerste aflevering uit tegen Bart Cannaerts en Sophie Dewaele

* Gilles De Bilde ging er in 2009 meteen uit tegen Linda De Win en Bent Van Looy

* Jan Mulder lag er in 2012 meteen uit tegen Magali Cobbaert en Tomas Van Den Spiegel

* Thomas Buffel werd in 2016 meteen uitgeschakeld door Joris Hessels en Eva De Roo

* In 2018 ging Jelle Van Damme er meteen uit tegen Sven Gatz en Peter Van De Veire

Of we van Vanaken iets mogen verwachten? Ruud Vormer was in 2018 al enthousiast, maar toen strooide een selectie voor de Rode Duivels roet in het eten. Nu dan maar knallen? Dan moet in aflevering 1 alvast Ella Leyers of Miguel Wiels worden afgetroefd. Zo krijgen we ook een beetje een Slag om Vlaanderen, want Wiels is notoir Buffalo-fan.