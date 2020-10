Niet iedereen op Neerpede is gemaakt voor profvoetbal: "Ik was het grootste talent dat rondliep bij Anderlecht, maar..."

Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Dennis Praet, Youri Tielemans,... RSC Anderlecht heeft een traditie om eigen jeugd te laten doorstromen naar het allerhoogste niveau. Maar niet iedereen kan zijn talent omzetten in prestaties. Een schoolvoorbeeld: Yasin Karaca.

Yasin Karaca debuteerde in 2001 als tiener voor de hoofdmacht van RSC Anderlecht. Hij werd gezien als één van dé grootste talenten van Neerpede, maar zijn parcours liep niet langs Manchester City of Internazionale FC. Eerder langs pakweg Türk Telekomspor en KV Turnhout.

“Mijn toenmalige makelaars hebben nooit de juiste club voor me gevonden”, zoekt hij naar oorzaken in Het Laatste Nieuws. “Ik was het grootste talent dat rondliep bij Anderlecht. Met één pas kon ik een hele verdediging openrijten.”

Waarom heeft RSC Anderlecht me nooit gezegd dat ik meer geduld moest hebben?

“Ik wilde te veel en ben mijn makelaars blind gevolgd”, steekt Karaca de hand ook in eigen boezem. “Maar waarom heeft Anderlecht me nooit gezegd dat ik meer geduld moest hebben? Ik wilde op dat moment te veel. Noem het gerust jeugdige naïviteit.”

Het was Hugo Broos die op dat moment aan het roer stond in het Astridpark. “Niet één kans heb ik van hem gekregen. Hij geloofde simpelweg niet in mij. Er was veel keuze met spelers als Ivica Mornar, Walter Baseggio, Alin Stoica,...”

Snotventje van zeventien

“Sommige spelers maakten fouten en bleven gewoon staan”, besluit de Belg met Turkse roots. “En ik werd gezien als een moeilijke jongen. In mijn ogen was dat een gemakkelijke uitleg. In de ogen van Broos was ik een snotventje van zeventien.”