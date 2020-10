Jonathan David maakt nog steeds kans op Golden Boy-award

Jonathan David heeft de laatste selectie gehaald voor de Golden Boy-award. Yari Verschaeren viel bij de vorige selectie al af.

Jaarlijks wordt de Golden Boy-award uitgereikt aan de beste jonge voetballer onder 21 jaar. In het verleden wisten Kylian Mbappé, Paul Pogba en Lionel Messi deze award in te winnen.

Ook dit jaar zijn er weer heel wat ronkende namen die tot de kanshebbers horen, waaronder Jonathan David. De Canadese aanvaller van Lille maakte indruk bij Gent en versierde een transfer naar Lille. Daar loopt het nog niet van een leien dakje.

De kans dat David daadwerkelijk wint is echter klein, want met Jadon Sancho, Erling Haaland en Alphonso Davies is de concurrentie moordend.