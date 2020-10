Denken ze bij KVO aan kwaad opzet na uitgestelde wedstrijd? "Zoveel besmettingen, dat roept vragen op"

Nu de wedstrijd KV Oostende-Waasland Beveren officieel is uitgesteld, reageren ze bij KVO enigszins teleurgesteld. Ze stellen zich ook vragen bij het grote aantal besmettingen in Beveren.

Executive President Gauthier Ganaye ging bij HLN in op de situatie. "We wensen iedereen uiteraard een snel herstel toe, maar we stellen ons toch ook vragen. Hoe kan het zijn dat er zoveel besmettingen zijn? 16 ondanks de stricte protocollen van de Pro League...", zucht Ganaye.

"Dit zou onderzocht moeten worden door de Pro League want het roept vragen op. Ik wil vooral duidelijkheid scheppen", klinkt het.

Na de interlandbreak moeten beide clubs dus nog een week langer wachten op een wedstrijd met inzet. Net nu KV Oostende in een goede flow zat. De Kustboys verloren niet meer sinds de derde speeldag op het veld van Charleroi. BIj Waasland-Beveren zit de flow wat minder goed met slechts 4 punten uit 8 wedstrijden.