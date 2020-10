Na de blessure van De Bruyne: "We riskeren onze mooie sport te verpesten"

Pep Guardiola bevestigde vrijdag dat Kevin De Bruyne minstens twee weken aan de kant zal staan met een spierblessure. Het is iets waar de Rode Duivel al verschillende keren voor waarschuwde. En zijn coach volgt hem daarin.

De Bruyne haalde de opeenvolging van wedstrijden en seizoenen aan bij de Rode Duivels. Hij waarschuwde dat zijn lichaam rust nodig had. “Kevin heeft na vorig seizoen, dat al ontzettend zwaar was, amper acht dagen rust gehad”, zegt Guardiola. “En nu moet hij ons al opnieuw wedstrijden doen winnen. Wat gebeurt er dan? Dan geraakt hij geblesseerd. Kevin trainde en speelde goed, zoals altijd, maar die jongen heeft ook zijn limieten. We vragen veel van onze spelers. Het wordt té veel.”

Guardiola meent dat er moet nagedacht worden over de kalender. “In de NBA spelen ze ook zeventig à tachtig wedstrijden per seizoen. Maar daarna hebben ze wel drie of vier maanden rust. Hier hebben de meesten amper twee weken. Hopelijk kunnen we werk maken van nieuwe ideeën voor de Premier League, waarmee we meer kunnen gaan focussen op kwaliteit en minder op kwantiteit. Als we dat niet doen, riskeren we onze prachtige sport te verpesten.”