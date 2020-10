Rangers doen vertrouwen op voorafgaand duel tegen Standard en winnen Old Firm

De altijd beladen derby tussen Rangers en Celtic is deze keer gewonnen door de uitploeg.

Geen Ianis Hagi of Kemar Roofe bij Rangers, maar beide waren ook niet nodig om de zege over de streep te trekken. Het was Connor Goldson die zich ontpopte tot de held van de derby door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Door de zege staat Rangers nu aan de leiding met vier punten meer dan Celtic. Ondertussen werd Celtic al 9 keer op rij kampioen. De laatste andere club die daarin slaagde was Rangers, maar die werden ondertussen wel al teruggezet naar de lagere reeksen na een faillissement.