Eerste Nationale kreunt onder coronagevallen: slechts twee matchen vonden plaats dit weekend

De vierde speeldag in Eerste Nationale was niet veel soeps. We hebben het dan niet over het spelniveau, maar over het aantal gespeelde wedstrijden. Het voorbije weekend kwamen er maar vier ploegen in actie...

Slechts twee van de acht wedstrijden konden dit weekend doorgaan in Eerste Nationale, tot vorig jaar Eerste Amateur. Tienen won met 1-2 op het veld van Visé en zaterdag nam Thes Sport de maat van Mandel. Thes behoudt zo haar perfect rapport met 9 op 9. Vijf wedstrijden werden uitgesteld vanwege corona en Heist-Roeselare eindige met een forfait door het faillissement van de West-Vlamingen. Na vier speeldagen is er slechts een ploeg die al haar wedstrijden heeft kunnen afwerken en dat is KVK Tienen. Competitie ⚽ Compétition



Uitgesteld / Reporté (Covid)

Eisden - Dender

Olympic - Liège

Winkel - Dessel

Boom - Francs Borains

Knokke - URLCentre



Forfait / Annulé

Heist - Roeselare — 1ste Nationale ⚽ Nationale 1 (ex-@EersteAmateur) (@1Nationale1) October 18, 2020 In totaal gingen er dus slechts 2 van de 7 (de partij van Roeselare tellen we niet mee) matchen door. Trainers Yves Van Borm (Knokke) en Stijn Stijnen (Patro Eisden Maasmechelen) hebben op onze website al hun onvrede geuit (hier en hier) over de gang van zaken en laatstgenoemde toonde zich andermaal kritisch op Twitter. Men verplicht de clubs profs maar krijgen niet dezelfde regels als de profs van de PL.Dit is een inbreuk op hun recht op arbeid. — Stijn Stijnen (@StijnStijnen1) October 17, 2020