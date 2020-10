Maxime Biset speelt andermaal gelijk met Westerlo: "Belangrijkste is dat we niet verloren"

Akkoord, Westerlo verloor nog niet in haar vier competitiewedstrijden tot dusver. Maar met drie gelijke spelen oogt de balans voor de ambitieuze Kemphanen toch matig. Al hebben ze een excuus: omwille van een ware coronaplaag zagen ze drie wedstrijden uitgesteld worden.

Lommel toonde zich zaterdag dan ook duidelijk de meest scherpe ploeg. Westerlo, dat een maand geen competitiewedstrijden kon spelen, kon het gebrek aan ritme niet wegsteken. "Vooral in de eerste helft was de ruimte tussen de linies te groot bij ons. Lommel maakte daar gretig gebruik van, al hoorde ik daarnet van velen dat het hun beste prestatie tot dusver was. Bij momenten speelden ze ongelooflijk sterk", aldus Maxime Biset, aanvoerder en rots is de branding bij Westerlo.

"Desondanks kwamen we op voorsprong, alleen namen we die tegengoal op het slechtst mogelijke moment (op slag van rust, nvdr.)."

Zo stapten de Kemphanen uiteindelijk met een punt van het veld in Noord-Limburg. Een punt waarmee ze niet veel opschieten in het klassement, maar waar ze wel mee kunnen leven gezien de omstandigheden. "Meer dan een punt verdienden we hier zeker niet. Het belangrijkste is dat we hier niet verloren en dat er geen besmettingen meer zijn."