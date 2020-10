Vukovic (KRC Genk) bedankt voor vertrouwen met puike prestatie: "Zonder corona zou men hier zelfs niet over praten"

Niet de jonge Maarten Vandevoordt, die het zeker niet slecht deed de voorbije twee wedstrijden, maar Danny Vukovic stond onder de lat bij Racing Genk tegen Charleroi. De Australiër keepte een sterke wedstrijd en trok zo de belangrijke drie punten mee over de streep.

"Ik ben blij om terug te zijn", aldus Vukovic, die omwille van een coronabesmetting twee wedstrijden aan zich zag voorbijgaan. "Ik ben erg trots op ons team, vooral over de manier waarop we ons nieuw systeem hebben toegepast. We boekten een sterke zege tegen een sterke tegenstander."

Vukovic kreeg na zijn ziekte het vertrouwen van Jess Thorup. Dat Vandevoordt het de voorbije weken erg goed deed, zorgde naar eigen zeggen niet voor extra spanning bij de Australiër. "Nee, er is niets veranderd voor mij. Als ik niet besmet zou zijn geweest, zou er niemand nog maar gesproken hebben over een duel tussen Maarten en Vukovic. Of ik extra vertrouwen tankte met die vroege redding? Nee, daar was weinig speciaal aan. Het is gewoon mijn job."

Zo boekte Racing Genk eindelijk een eerste zege onder Jess Thorup, die klaarblijkelijk toch al wat teweeg heeft gebracht in de Genkse kern. "De sfeer is beter, dat voel je met name op training. We werken heel hard, maar er wordt ook meer gelachen. Het spelplezier is helemaal terug. Ook op het veld verstoppen we ons niet meer. Spelers durven de bal te vragen, ook wanneer het even wat minder gaat", besluit Danny Vukovic.