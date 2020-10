Wayne Rooney test negatief op het coronavirus, maar moet toch drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan

Doordat Rooney in contact kwam met iemand die positief had getest, moest hij zich ook laten testen. De test kwam terug negatief, maar toch moet Rooney nu in zelfisolatie.

Rooney moet de komende 14 dagen in quarantaine en mist zo maar liefst drie wedstrijden. Rooeny gaf zelf aan enorm teleurgesteld te zijn.

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial