Zlatan Ibrahimovic deelt steekje uit aan Romelu Lukaku: "Er was nooit een koning in Milaan"

Zlatan Ibrahimovic is altijd wel te vinden om wat lol te trappen of een leuke uitspraak. Ook na de Milanese derby kon de Zweed het niet laten.

Deze keer was zijn boodschap gericht naar Rode Duivel Romelu Lukaku. Die had na de vorige derby, waarin hij zelf wist te scoren, op Instagram gezet: "Er is een nieuwe koning in Milaan."

De 39-jarige Ibrahimovic was dit weekend de grote held bij Milaan met twee goals en keek er dan ook naar uit om Lukaku, ook via Instagram, van antwoord te dienen.

"Er is nooit een koning geweest in Milaan. Daar hebben ze een god!", schreef de Zweed.