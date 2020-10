Analist komt met baanbrekend idee: "De oplossing? Kompany die terugkeert als speler, maar ..."

Het was opmerkelijk na het nieuwe puntenverlies van RSC Anderlecht in de slotfase tegen OH Leuven: Vincent Kompany die de schuld helemaal op zich nam. En dat zagen ook de analisten.

Vincent Kompany wordt ondertussen ook op het veld gemist voor de defensieve stabiliteit op het veld, terwijl hij als coach ook nog niet de rust kan brengen die hij wilde brengen. Kompany gemist op het veld? "Eigenlijk zou Kompany terug moeten keren naar het veld. Het is zijn ervaring die ze missen op het veld", aldus analist Yves Taildeman in La Tribune. "Maar hij heeft natuurlijk de keuze gemaakt om definitief te stoppen en daar kunnen we niets meer aan veranderen."