Antwerp geeft speler die al vijf matchen meespeelde eindelijk een contract

't Was vreemd: Bruny Nsimba heeft toch wel al wat indruk gemaakt bij Antwerp, maar de aanvaller had geen contract. Daar heeft The Great Old nu een mouw aan gepast en hem vastgelegd tot 2024, weet GvA.

Nsimba viel al vier keer in en startte ook al aan een match. De Angolese Belg speelt sinds 2019 voor Antwerp, maar dit seizoen overtuigde hij Ivan Leko met zijn prestaties bij de beloften. Omdat er te weinig concurrentie was voor Mbokani haalde de Kroaat hem naar de A-kern en daar ontgoochelde hij nog niet. Aangezien Mbokani donderdag Europees geschorst is, maakt hij zelfs kans om te starten in Bulgarije. Met het vertrouwen van zijn eerste profcontract op zak...