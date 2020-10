Champions League: speel mee met onze pronostiek en ons managerspel

Net als de vorige seizoenen is er ook dit jaar opnieuw onze pronostiek en ons managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten.

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook voor de Champions League onze pronostiek én ons managerspel. Daar kan jij ook opnieuw de grootste eer mee verdienen!

In vergelijking met de gewone pronostiek/managerspel zijn er paar zaken anders:

In de pronostiek kan men nog tot de eerste wedstrijd (20/10 om 18u55) de eindstand in de verschillende groepen voorspellen. De punten hiervoor zijn:

- 10 punten voor de juiste winnaar

- 7 punten voor de nummer 2 op juiste plaats

- 4 punten voor de juiste nummers 3 en 4

- 4 punten voor een ploeg juist te zetten als doorgaan, maar op verkeerde plaats (draai je de eerste 2 plaatsen om, dan krijg je dus nog 8 punten)

Per groep kan men dus maximum 25 punten scoren.

In het managerspel mag men per ploeg slechts 2 ipv 3 spelers selecteren. Na de groepsfase en na elke volgende ronde met rechtstreekse uitschakeling kun je 2 transfers uitvoeren, waarbij de beperking van 2 spelers per ploeg vervalt.

Doe nu mee

Ben jij de persoon die elke week opnieuw de uitslagen voorspelt? Dan wordt het hoog tijd om deel te nemen aan onze prono. Hoe? Klik gewoon op DEZE LINK en schrijf je in!

Sta je echter wekelijks te roepen op de coach van je favoriete ploeg en denk je dat je het allemaal beter kan? Dan is het managerspel iets voor jou. Door HIER te klikken kan je meespelen.