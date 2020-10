Club-sterkhouder begint met vertrouwen aan Champions League: "Overwinteren is niet onmogelijk"

Clinton Mata zal maar beter zijn beste niveau bovenhalen vanavond, want de tegenstander is niet van de poes. Artem Dzyuba noemt de spits van Zenit Sint-Petersburg en dat is een beest. Maar de Angolese verdediger kent het woord 'schrik' amper.

Mata meent zelfs dat Club iets kan bewerkstelligen dat al bijna 20 jaar niet meer gebeurd is: een Belgische club die in de Champions League doorgaat. "Overwinteren in de Champions League is dit jaar niet onmogelijk", zegt hij in HLN. "Maar anderzijds had ik er graag een absolute topaffiche bij gehad. Zoals vorig seizoen. Al zijn we toen met Real en PSG natuurlijk verwend geweest - 't was té magnifiek. Zeker als je nadien in de Europa League ook nog eens tegen Manchester United mag. Die editie was hét summum."

Maar de tegenstanders nu zijn ook geen krabbers. "Zenit, Dortmund en Lazio zijn natuurlijk ook drie mooie ploegen. En het is niet omdat ze geen wereldvedette hebben zoals Cristiano, Messi of Neymar, dat ze minder goed zijn. Integendeel. Het is vaak nog moeilijker om sterke gehelen te kloppen."