Philippe Clement is trots op zijn spelers: "We zijn blijven gaan en ik ben blij dat de jongens daarvoor beloond zijn"

Club Brugge is uitstekend gestart in de Champions League. Ze haalden het deze avond met 1-2 op het veld van Zenit. Philippe Clement was na de match uiteraard zeer trots door de prestatie van zijn spelers.

"Het is misschien wel mijn mooiste overwinning als trainer van Club Brugge. Het is heel moeilijk om in de Champions League te winnen en we hebben deze week al wat meegemaakt door onder meer de coronagevallen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Clement was trots op de reactie van zijn spelers na de gelijkmaker van Zenit. "We zijn blijven voetballen en besloten om niet in te zakken om het punt te verdedigen. We zijn op zoek blijven gaan naar de 1-2 en ben blij dat de jongens beloond zijn", aldus Clement.