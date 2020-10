"Kans is reëel op meer besmettingen" - Club vreest voor meer coronagevallen, UEFA zegt dat ze voor Lazio dan maar bij Club NXT moeten kijken

Na de match tegen Zenit St.-Petersburg wordt de hele kern van Club Brugge opnieuw getest. Dat wordt met bang hart afwachten, want er kunnen nog meer gevallen opduiken. En volgende week komt Lazio al op bezoek...

"Die kans is zeker reëel, want we hebben toch vijf uur samen op een bus gezeten richting Luik", aldus Philippe Clement. In België kan de match vanaf zeven gevallen uitgesteld worden, maar dat is in Europa niet mogelijk. De UEFA is daar bikkelhard in. Ze lieten Club zelfs al weten dat ze dan maar in hun B-kern moeten graaien.

Vanaf er 13 spelers beschikbaar zijn, moet er gespeeld worden. Als er ineens een grote uitbraak bij blauw-zwart zou gebeuren, moeten ze dus teruggrijpen naar de spelers van Club NXT. Waanzin?