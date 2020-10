Emmanuel Dennis geeft toe: "Ik stond op vertrekken"

Haalt Emmanuel Dennis vanavond zijn trukendoos nog eens boven? In grote matchen is de Nigeriaanse aanvaller meestal sterk bij Club Brugge. Dat heeft al redelijk wat interesse aangewakkerd, maar hij zit nog steeds bij blauw-zwart.

Van Dennis werd verwacht dat hij deze zomer wel zou vertrokken zijn. "Het coronavirus heeft alles om zeep geholpen. De voetbalbusiness zit een beetje in het slop. Maar ik ben gelukkig. Ik wil een stap hoger, en een nieuwe uitdaging. Ik hou van concurrentie en een nieuwe competitie. Maar ik wacht op het juiste moment", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch had hij zelfs nu kunnen vertrekken. West Brom klopte aan. “Zelfs met het coronavirus had ik een transfer kunnen doen. Ik stond op vertrekken, maar ik kreeg geen arbeidsvergunning. Het was een huurovereenkomst met misschien een optie.”

Waarom vertrok hij dan niet? "Het probleem was dat het om een huur ging. En om de clausule in het contract. Ze zouden me alleen maar kopen als ze dit seizoen in de Premier League blijven. Maar eerlijk, het kon me niet echt schelen. Ik was niet aan het pushen voor een transfer."