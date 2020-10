Nog geen uitspraak over administratief geklungel, maar: 'Bolat blijft thuis voor Europees duel'

Door een administratieve blunder kan KAA Gent niet op Sinan Bolat rekenen in de Europa League. De club wilde nog een en ander recht trekken bij UEFA, maar nu is de Turk toch out voor de trip naar Slovan Liberec.

U kon het al lezen op onze website: Sinan Bolat is nog steeds geschorst in Europa. KAA Gent had hem niet opgenomen op de Europese lijst, waardoor UEFA zijn drie schorsingsdagen niet wegvinkte.

Gent rekende dus niet op hem tijdens de kwalificatiematchen, maar ook in de groepsfase kunnen ze geen beroep doen op de ervaren sluitpost. De club is in beroep gegaan, maar wacht nog op een uitspraak.

In afwachting daarvan is de club nu al 100% zeker dat Bolat er niet bij zal zijn in Tsjechië. Hij zit met een knieprobleem en blijft in België voor de behandeling, weet Het Nieuwsblad.