Noorse nieuwkomer moet de Gentse gaten dichten: "De verwachtingen liggen hoog en zo heb ik het graag"

KAA Gent heeft zijn seizoensstart volledig gemist. Negen punten uit negen matchen is een dikke onvoldoende en het schoentje lijkt vooral achterin te wringen. Zorgt een nieuwkomer voor de kentering.

Andreas Hanche-Olsen debuteerde vorig weekend tegen Cercle Brugge en kon niet verijdelen dat zijn team met 5-2 onderuit ging. Hij weer waar het fout liep. "Iedereen deed zijn best als individu, maar dat heeft niet dezelfde impact als wanneer je dat als team doet. ‘Hier komt niets door’. Die mentaliteit moeten we allemaal hebben", legde de Noor uit bij Het Laatste Nieuws.

Een clean sheet in Europa zou voor veel vertrouwen kunnen zorgen en Hanche-Olsen weet dat er naar hem gekeken wordt. "Als je naar een club als Gent komt, weet je dat de verwachtingen hoog liggen. Daar kan ik makkelijk mee leven. Meer zelfs: ik heb het graag zo. In Noorwegen was dat niet het geval, daarom ben ik overgestapt."