📷 Big smile bij 'King Kev': De Bruyne amuseert zich op training

De fans van Kevin De Bruyne, Manchester City en de Rode Duivels kunnen opgelucht ademhalen. 'King Kev' staat weer op het trainingsveld.

Pep Guardiola mocht donderdag Kevin De Bruyne opnieuw verwelkomen op het trainingsveld. De 29-jarige Belg liep tijdens de wedstrijd tegen Engeland een blessure op en verliet de selectie.

Dat was dus niet enkel uit voorzorg, want KDB kon ook bij Manchester City niet meetrainen en tegen Arsenal en FC Porto bleef hij noodgedwongen aan de kant. Maar nu is hij weer inzetbaar. Donderdag verscheen hij met een grote glimlach op het trainingsveld in Manchester.