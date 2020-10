Het coronavirus hakt er financieel in bij Manchester United: verlies in jaaromzet van 70 miljoen pond

Ook op financieel vlak zorgt het coronavirus over heel de wereld voor veel problemen. Het is bij Manchester United niet anders, want bij de Engelse topclub is er in hun jaaromzet een verlies van 70 miljoen pond.

Manchester United haalde gisteren nog een knappe overwinning in de Champions League, want ze boekten een mooie zege op het veld van PSG. Toch kwam de Engelse topclub vandaag met minder nieuws naar buiten. Volgens SkySports heeft Manchester United bekendgemaakt dat ze in hun jaaromzet een verlies hebben van 70 miljoen pond. De reden voor het financieel verlies is uiteraard het coronavirus.