Debacle tegen Cercle Brugge heeft er flink ingehakt bij KAA Gent: Louwagie en De Witte hebben boodschap voor spelersgroep voor Europese wedstrijd

KAA Gent neemt het donderdagavond op tegen het Tjechische Liberec in hun eerste groepswedstrijd van de Europa League. Michel Louwagie en Ivan De Witte zijn gebrand op een reactie van de spelersgroep na het pijnlijke verlies tegen Cercle Brugge van vorig weekend.

In de competitie vinden de Buffalo's hun draai maar niet, vooral verdedigend staan de Gentenaars op flanellen benen. In Het Laatste Nieuws geven Louwagie en De Witte aan dat, ondanks de mindere start in de competitie, een goede Europese campagne een doelstelling blijft dit seizoen.

“De voorzitter en ikzelf hebben de spelers aangesproken op wat we gezien hebben op Cercle Brugge. Er waren excuses: afwezigen - en niet van de minsten, 12 internationals die weg waren geweest.”

“Maar we verwachten ten minste teamspirit en fighting spirit. Wij verwachten een reactie tegen Liberec. Dat betekent: zeker niet verliezen. Ons doel is om te overwinteren", besluit Louwagie.