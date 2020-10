Niet iedereen met Ajax-verleden is blij met 0-13: "Dit is slecht voor Nederlandse voetbal"

Dat VVV Venlo met 0-13 onderuit is gegaan tegen Ajax is ondertussen de wereld al rondgegaan. De zwaarste uitslag ooit in de Eredivisie. Maar ex-Ajaxcoach Peter Bosz gaat niet mee in het enthousiasme van de Amsterdammers.

Bosz was in het seizoen 2016-2017 trainer van Ajax. Hij eindigde 2e in de Eredivisie en verloor de Europa League-finale van Manchester United. Ondertussen zit Bosz bij Bayer Leverkusen maar hij heeft uiteraard de wedstrijd tussen VVV Venlo en Ajax gezien. "Ik heb er alleszins geen verklaring voor. Zelfs met die rode kaart voor VVV is dit niet te verklaren. Dit is slecht voor het Nederlandse voetbal want dit gaat de wereld rond", klinkt het bij Bosz.