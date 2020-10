Clement en co op hun wenken bediend: absolute topref voor Club Brugge - Lazio

De UEFA heeft een Anthony Taylor aangeduid als de scheidsrechter voor Club Brugge - Lazio. Een ref die al heel wat watertjes doorzwommen heeft.

De 42-jarige Anthony Taylor heeft al meer dan 40 wedstrijden in de Champions League en de Europa League op zijn palmares. Eerder dit seizoen leidde hij de Europese Supercup tussen Bayern München en FC Sevilla in goede banen.

Mooi dus voor Club Brugge, waar ze na de nederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven hun beklag deden over de scheidsrechter. Daarnaast wezen ze ook naar het niveauverschil tussen de arbitrage in België en in Europa.

In 2017 floot Taylor Anderlecht - Bayern München (1-2) in de groepsfase van de Champions League. Op 12 augustus floot hij ook een kwartfinale: Atalanta - PSG.