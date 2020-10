Van Damme hoopte op terugkeer naar de Bosuil: "Verschil tussen iets willen en het effectief rondkrijgen"

Jelle Van Damme is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. De verdediger zit in eenzelfde schuitje als Steven Defour enkele weken geleden. Zelf zal hij ook niet voor eender welke club kiezen.

Jelle Van Damme is op zoek naar een nieuwe club sinds het bankroet van Sporting Lokeren. De voormalige Rode Duivel gaf Standard alvast een hint, maar de Rouches reageerden er niet op.

Maar ook Antwerp FC is heel eventjes een optie geweest. “Ik heb er twee fantastische jaren gehad”, aldus Van Damme in Het Laatste Nieuws. “Ik ben nog even gaan praten met Luciano D’Onofrio, maar ‘t was niet evident. Er is een verschil tussen iets willen en het effectief rondkrijgen.”