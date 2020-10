Nog meer zorgen voor Wim De Decker? "Zeker een domper, want hij was net opnieuw fit"

Pijnlijk moment voor Laurent Depoitre na een kwartier in Gent - Genk. Na een sprintje tastte hij naar het been en kon hij niet meer verder. Extra zorgen voor de Buffalo's?

Laurent Depoitre was op weg naar zijn beste vorm, maar viel tegen KRC Genk dus snel opnieuw uit. "Natuurlijk is dat een domper, want hij was net terug fit."

Domper

"Het is zeker een domper, al viel Kleindienst ook goed in. Ik heb er nog niet meer nieuws over hoe ernstig het is en wat het precies is", aldus Wim De Decker.

Ook Owusu en Niangbo stonden niet in de selectie: "Owusu staat op het punt om terug te komen, maar het was nog iets te vroeg. Niangbo? We hebben een goede kern met voetballende kwaliteiten, dat was een tactische keuze."