Beerschot heeft héél concrete stadionplannen én een richtdatum: "Het is bijna verkocht"

De Bosuil is momenteel een volledige metamorfose aan het ondergaan. Maar het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst nog een tweede voetbaltempel zal verrijzen in Antwerpen. Ook de plannen van Beerschot zijn héél concreet.

“Je hebt een multifunctioneel stadion nodig als je wil uitgroeien tot een topclub”, steekt Francis Vrancken de ambities van Beerschot niet onder stoelen of banken. “De Stad Antwerpen heeft in het verleden op het ruimtelijk plan een site op Petroleum-Zuid ingetekend voor de bouw van een stadion. We bekijken samen de opties.”

Dat betekent dat de Mannekens - in tegenstelling tot Antwerp FC en de Bosuil - afscheid zullen moeten nemen van het Olympisch Stadion. “Ik ben verknocht aan het Kiel”, pikt Walter Damen in in Het Laatste Nieuws. “Maar de toegangswegen zijn gruwelijk. We hebben een stadion met comfort en een vlot bereik nodig.”

Het stadiondossier is voor een pak Belgische clubs al een nagel aan de doodskist gebleken. In Antwerpen lijken de neuzen wel in dezelfde richting te wijzen. “We zijn al honderd stappen verder dan ooit tevoren”, aldus de ondervoorzitter. “Figuurlijk gesteld: we willen met het gezin een huis bouwen en discussiëren nu al over de indeling van de slaapkamers. Het is bijna verkocht.”

2026

“De ruwe schetsen voor het nieuwe stadion bestaan”, krijgt Vrancken het laatste woord. “Architectenbureaus bekijken nu de optimale invulling met 18.000 of 25.000 fans en de daarmee gepaard gaande kost. De prins stapt mee, maar hij is niet alleen. We gaan een consortium vinden en DCA is projectontwikkelaar. 2026 is dé richtdatum.”