Consternatie: Lazio haalt alles uit de kast om toch nog enkele spelers aan de aftrap te krijgen tegen Club Brugge

Ciro Immobile is de erg belangrijke spits van SS Lazio. Normaal gezien is hij door een coronatest niet te zien op Jan Breydel woensdagavond. Maar: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Volgens Het Laatste Nieuws zou er namelijk een tweede coronatest worden afgenomen bij Immobile, Luis Alberto en Pereira.

Toch nog naar Brugge?

Als die negatief zouden zijn - Lazio betwist de oorspronkelijke resulaten - zouden de drie alsnog kunnen overvliegen naar Brugge.

Zeker Immobile is met al zijn doelpunten zeer belangrijk voor de Romeinen. En dus is het nog afwachten voor Clement en co om te zien wie nog allemaal aan de aftrap zal komen.