Waasland-Beveren komt met goed nieuws naar buiten: de coronabesmettingen nemen af bij de Waaslanders

Waasland-Beveren kwam vandaag met goed nieuws naar buiten. De coronabesmettingen nemen af bij de Waaslanders. Morgen zal er opnieuw getest worden en die resultaten zijn vrijdag of zaterdag bekend.

Komt Waasland-Beveren komend weekend opnieuw in actie in de Jupiler Pro League? De kans is bestaande want de coronabesmettingen nemen af bij de Waaslanders. Op de officiële website is te lezen dat een dalende trend is ingezet.

Morgen staan er nieuwe tests op het programma en de resultaten van deze test zijn op vrijdag of zaterdag bekend. De spelers die niet besmet zijn met het virus blijven ondertussen trainen met social distancing.