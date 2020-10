Wim De Decker en KAA Gent zijn klaar voor Hoffenheim: "Het wordt een pittige wedstrijd"

KAA Gent neemt het morgen in de Europa League op tegen Hoffenheim. Op de persconferentie gaf trainer Wim De Decker aan dat het een pittige wedstrijd zal worden, maar dat ze er vol voor zullen gaan.

KAA Gent staat morgen voor een moeilijke wedstrijd in de Europa League. De Belgische club neemt het op tegen het Duitse Hoffenheim. Wim De Decker, de trainer van de Buffalo's, verwacht een moeilijke wedstrijd, maar hij gelooft erin.

"Het wordt een pittige wedstrijd, want Hoffenheim heeft een goede organisatie en kan een compact blok zetten. We gaan er echter vol voor en ik hoop dat we de kentering kunnen inzetten. Er zijn positieve signalen, maar het resulteerde nog niet in punten", vertelde De Decker en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.