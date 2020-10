Mbokani zondag nog eens in Anderlecht: "Te oud en te duur? Bizarre redenen"

Vanavond Tottenham en zondag naar Anderlecht. Het zijn hoogdagen voor Antwerp na ook al de derby gewonnen te hebben. Dieumerci Mbokani leeft voor zulke momenten, zeker als hij straks terugkeert naar zijn ex-club.

Vorig seizoen scoorde hij op Anderlecht, maar niet alleen hij. Ook Lamkel Zé droeg bij aan de zege. “We scoorden toen allebei, ja, een mooie herinnering. Jammer dat Didier bij de tweede ploeg zit. Ik geloof echt dat hij nog een keer kan terug­komen: hij is een goeie voetballer en eigenlijk een aimabele kerel. Hij komt ook nog met veel ploegmaats overeen. Maar eerst moet hij zich weer in de gratie van de coach trainen", zegt Mbokani in Het Nieuwsblad.

Ondanks geruchten deed Anderlecht afgelopen zomer geen aanbieding aan de 35-jarige Congolees. "Ik las hier en daar wel wat over Anderlecht, dat mijn dossier bekeek. Maar ik heb zelf inderdaad nooit iemand van de club gehoord. Dat is ook geen probleem. Het is niet dat ik daardoor revanchegevoelens koester. Te oud en te duur? Dat zijn bizarre redenen, ja. Ik word volgende maand 35, maar Zlatan Ibrahimovic is al 39 en die speelt weer de pannen van het dak bij Milan. Leeftijd doet er echt niet toe, het zijn de prestaties op het veld die tellen.”