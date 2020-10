Aast Julian Nagelsmann op een job in de Premier League? "Tien jaar geleden keek ik naar elke wedstrijd"

Gisterenavond stonden Manchester United en RB Leipzig tegenover elkaar in de Champions League. Op de persconferentie voor de wedstrijd had Julian Nagelsmann, de trainer van RB Leipzig, lovende woorden voor zijn tegenstander.

RB Leipzig speelde gisterenavond op het veld van Manchester United. Bij RB Leipzig is Julian Nagelsmann de trainer en hij doet het de laatste jaren uitstekend in de Bundesliga. Toch is de kans bestaande dat hij binnenkort wel eens naar de Premier League zou verhuizen.

Bij Manchester United is er nog steeds wat twijfel over Ole Gunnar Solskjaer en op de persconferentie voor de wedstrijd stak Nagelsmann zijn liefde voor de Engelse topclub niet onder stoelen of banken.

"Tien jaar geleden keek ik bijna elke wedstrijd van Manchester United. Ik heb veel wedstrijden op televisie gezien, maar ook in the Theatre of Dreams. Nu deel uitmaken van het stadion is perfect. Het wordt een geweldige ervaring", staat te lezen bij de Daily Mail.