Gent-middenvelder kan het niet begrijpen: "Achteraf vraag je je af hoe het mogelijk is dat je weer hebt verloren"

Gent hoopt tegen Hoffenheim eindelijk eens een opsteker te laten noteren. Aan motivatie zal het zeker bij Niklas Dorsch niet ontbreken tegen zijn landgenoten.

De 22-jarige Duitser was één van de weinige lichtpunten de voorbije weken. “De laatste matchen voelde je op het veld hoe we domineerden, op hun helft speelden, er kort op zitten. Achteraf vraag je je af hoe het mogelijk is dat je weer hebt verloren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Hoe wij goals slikken, is soms moeilijk te begrijpen. Het minste foutje wordt afgestraft. Ik volg de trainer als hij zegt dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Die resultaten volgen wel. Na zo'n nederlaag als tegen Liberec kan je het ook opgeven en een fuck off-mentaliteit krijgen. Maar tegen Genk waren we nog sterker.”