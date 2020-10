Clement over zijn opvallendste keuze: "Ze moeten er rekening mee houden dat ik ook met hen ga roteren"

Iedereen had vooraf gedacht dat ze de opstelling van Philippe Clement wel konden voorspellen. Toch had de coach van Club Brugge één verrassing in petto tegen Lazio: de 19-jarige Odilon Kossounou kreeg de voorkeur op Brandon Mechele.

Wendbaarheid en snelheid voor ervaring. Het was een keuze die heel goed uitdraaide, want Kossounou kon een paar keer een speler van Lazio terughalen. "Brandon had evengoed kunnen spelen, maar in de wereld waarin we nu leven moeten al mijn spelers klaar zijn. Ze moeten er rekening mee houden dat ik ook ga roteren met mijn verdedigers", aldus Clement.

Club kwam met een heel jong elftal aan de aftrap. "Maar Odilon deed het heel goed", knikte Clement. "Het is fantastisch dat hij ook dat niveau kan brengen in zulke matchen. Dat is heel mooi voor de toekomst van Club."

Hij sprak eerder al over de nieuwe realiteit waarmee ze moeten leven. De kans is bestaande dat de match tegen KV Mechelen dit weekend verzet moet worden. "Ik hoop dat we die spelen. Ik hoop altijd dat we de geplande matchen spelen. We zullen er klaar voor zijn."