Dele Alli en co moeten het ontgelden na blamage tegen Antwerp: Mourinho - "Mijn volgende keuzes gaan heel makkelijk zijn"

Door het enorm drukke schema van Tottenham liet José Mourinho enkele sterren op de bank starten tegen Royal Antwerp FC. De jongens die daardoor kansen kregen lieten het helemaal afweten en zijn daardoor ook wat krediet kwijt.

Flink wat jongens kregen tegen Antwerp hun kans van José Mourinho: Davies, Bergwijn, Vinicius en Alli om er enkele op te noemen. Niemand van hen kon zich in de kijker spelen en hun coach was na de match niet te spreken over de geleverde prestatie.

"Ik had iedereen willen vervangen bij de rust", haalde Mourinho verwoestend uit. "Jullie kennen ons beste team. We hebben een brede kern en ik vind dat spelers altijd kansen moeten krijgen en dan is het aan hen om die kans met beide handen te grijpen', ging de Portugees verder.

Maar dat hebben zijn doublures, die tegen Antwerp nog eens mochten starten, dus niet gedaan. "Deze match heeft me geleerd dat mijn volgende keuzes zeer makkelijk gaan zijn", besloot hij.