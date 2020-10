Eindelijk goed nieuws! "Eden Hazard behoort weer tot de groep"

Zinedine Zidane is optimistisch over de terugkeer van Eden Hazard. De Fransman gaf hem al 20 minuten tegen Mönchengladbach en hij ondervond geen hinder achteraf.

"Hij heeft goed en hard getraind. Het belangrijkste is zijn gevoel, en dat is positief. Als een speler uitvalt en niet met zijn ploegmakkers op het veld kan staan, dan is dat niet gemakkelijk", aldus Zidane op zijn persconferentie.

Tegen Huesca kan hij al meer minuten krijgen, al zal het nog niet van in het begin zijn. “Er komen nog veel wedstrijden aan. Maar Hazard behoort nu terug tot de groep", benadrukte Zidane. "We gaan hem geleidelijk aan terug in het elftal brengen, maar ik ga nog niet uit de doeken doen hoe we zaterdag zullen starten."