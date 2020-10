Kemar Roofe: "Vincent Kompany had mij verboden om van buiten het strafschopgebied te schieten"

Kemar Roofde maakte vorige week een schitterend doelpunt in de Europa League. Hij scoorde tegen de Rouches met een doelpunt vanop de middellijn. Roofe legde uit dat hij zo'n doelpunt bij Anderlecht waarschijnlijk nooit had kunnen maken.

Kemar Roofe zal zijn doelpunt tegen Standard ongetwijfeld nog lang herinneren. De aanvaller van de Rangers scoorde met een schitterende lob vanaf de middellijn. Bij Anderlecht was het meer dan waarschijnlijk nooit gelukt, want van Vincent Kompany mocht Roofe niet van buiten het strafschopgebied op doel trappen.

Kemar Roofe gaf een interview bij The Times. Daar had hij onder meer over Vincent Kompany. "Je kan het aan Vincent vragen. Ik probeer dat elk seizoen op deze manier te doen. Tot dat hij tegen me zei: 'Daar moet je mee ophouden'. Het was mij verboden om te schieten van buiten het strafschopgebied", aldus Roofe.

"Vincent zei altijd dat de kans dat je op deze afstand scoort zo klein is dat er geen reden is om te schieten. De kansen zijn 1 op 100. Toen de bal door de lucht vloog, kon ik Vincent in mijn hoofd "waarschijnlijkheid" horen fluisteren. Kompany heeft mij daarna wel een bericht gestuurd dat hij moest lachen", staat te lezen bij Sporza.