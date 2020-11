🎥 De blessure van Vanheusden zorgt voor nervositeit bij trainer Montanier: "Morgen weten we meer"

Standard kon zondag opnieuw winnen in de Jupiler Pro League, maar echt tevreden waren ze achteraf niet. De spelers en trainer Montanier waren met hun gedachten namelijk bij Zinho Vanheusden. De kapitein van de Rouches zou wel eens een zware knieblessure opgelopen kunnen hebben.

Philippe Montanier was natuurlijk blij dat hij zondag weer kon winnen in de Jupiler Pro League, maar de trainer van Standard was vooral met zijn gedachte bij Zinho Vanheusden, De verdediger moest het veld via een brancard verlaten nadat hij een blessure aan de knie had opgelopen.

😩 | Les cris de Vanheusden après sa blessure sont à glacer le sang. Courage, Zinho. 🙏#STAKVO pic.twitter.com/1zpvuBIyIz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 1, 2020

"Het is de grote zwarte vlek van de avond. Morgen weten we meer na de testen. Ik ben een beetje gestrest, want er is natuurlijk angst voor slecht nieuws", legt de Franse trainer uit. "Maar ik ben van nature optimistisch en ik denk dat er meer sprake is van angst dan van eventueel slecht nieuws," legde de coach van Rouches uit.