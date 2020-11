Na coronabesmettingen ook positief nieuws voor Standard: Montanier kan weer rekenen op enkele sterkhouders

Standard neemt het zondag op tegen KV Oostende in een hopelijk zeer boeiend duel tussen de Waalse club en de lichte revelatie van dit seizoen. Bij Standard moeten ze opnieuw een extra speler missen vanwege het coronavirus, maar Montanier recupereert wel enkele sterkhouders

BIj het testen is Damjan Pavlovic positief bevonden. De reeds positieve spelers Moussa Sissako en Abdoul Fessal Tapsoba testten nog altijd positief en blijven ook uit de selectie.

Maar daar staat wel tegenover dat Raskin en Lestienne terug opnieuw in de selectie zitten. Ze misten allebei de vorige twee partijen van de Rouches. Tweemaal werd er verloren zonder hen, 2-0 tegen STVV en 3-0 tegen Benfica. Raskin en Lestienne testten vorige week nog positief op het coronavirus maar zouden er nu vanaf zijn.

Obbi Oulare startte donderdag in Benfica maar ook hij haalt de selectie niet. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk.