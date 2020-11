Bale voor het eerst in zeven jaar matchwinnaar voor Spurs. Mourinho knipoogt naar Real.

Tottenham Hotspur verloor in de Europa League verrassend met 1-0 van Antwerp en had dan ook iets recht te zetten in de competitie. Er moest dus gewonnen worden tegen het Brighton van Leandro Trossard.

Een ontevreden José Mourinho liet donderdagavond op Instagram duidelijk uitschijnen niet tevreden te zijn over de prestatie van donderdag tegen Antwerp en liet daarom Giovani Lo Celso, Harry Winks, Gareth Bale en Ben Davies weer plaatsnemen op de bank, Dele Alli, Steven Bergwijn en nieuwkomer Carlos Vinicius maakten geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Na defensieve blunders mocht ook Toby Alderweireld opnieuw plaatsnemen in de basis.

Matchwinnaar Bale

De Spurs kwamen al vroeg op voorsprong nadat Harry Kane een penalty verzilverde, maar Lamptey bracht in de tweede helft de bordjes weer op gelijke hoogte. Een nieuw puntenverlies hing in de lucht tot de pas ingevallen Gareth Bale het winnende doelpunt tegen de touwen kopte. Hierdoor schuift het op naar de tweede plaats in de Premier League, op twee punten van huidig kampioen Liverpool.

De flankaanvaller, die op huurbasis naar zijn oude liefde trok, wist dus zeven jaar na zijn laatste doelpunt weer te scoren in het shirt van de Spurs. Bale was duidelijk opgelucht na zijn goal, zeker nadat de kritische Engelse pers zijn vorm van de laatste weken in twijfel trok. Een enthousiaste José Mourinho vertelde achteraf zeker eens een kijkje te nemen op de website van Real Madrid om te kijken wat ze over hem schrijven.