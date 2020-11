Zidane rekent op trio - mét Hazard - om Inter opzij te zetten: "Zij kunnen hier een nieuw tijdperk markeren"

Real Madrid moet morgen vol op de bak. Na een één op zes moet de Spaanse landskampioen winnen van Internazionale FC om de kansen in de Champions League gaaf te houden. Met Eden Hazard?

Eden Hazard is terug! En hoe? De Rode Duivel had afgelopen zaterdag al een belangrijk aandeel in de zege van Real Madrid tegen SD Huesca met een doelpunt en een goede prestatie. Maar nu wacht Internazionale FC...

Dé vraag die moet gesteld worden: is het niet te vroeg om Hazard na een rijtje blessures ook op het Kampioenenbal al te laten dansen? "We kennen allemaal de kwaliteiten van Eden", aldus Zinedine Zidane op de persbabbel.

We kennen MSN, maar wordt dit HAB?

De Fransman heeft alvast grootse plannen met zijn aanvalslinie. Eindelijk zijn Hazard, Marco Asensio én Karim Benzema samen speelklaar. "Zij kunnen hier een nieuw tijdperk markeren. Ze zijn heel belangrijk. Ik geniet elke dag van hen."