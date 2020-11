Diego Maradona kort na zijn 60e verjaardag in het ziekenhuis opgenomen voor mentale problemen

Vorige vrijdag blies Diego Armando Maradona zestig kaarsjes uit voor zijn verjaardag. In tussentijd heeft hij zich in het ziekenhuis laten opnemen.

Vriijdag 30 oktober mocht Diego Maradona uit alle uithoeken van de wereld felicitaties ontvangen voor zijn zestigste verjaardag. Niet veel later heeft hij zich in het ziekenhuis laten opnemen voor mentale problemen, meldde Fox News.

Het ziekenhuis heeft intussen zelf bevestigd dat de voormalige wereldvoetballer is opgenomen. Zo geniaal hij als voetballer was, zo gek was hij na zjin actieve carrière. 'Pluisje' kwam vaak in de media in drugsgerelateerde zaken.

Met zijn fysieke gezondheid zou het goed gaan, klinkt het in de Argentijnse media.